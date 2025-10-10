【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがデビュー10周年のアニバーサリーイヤーを締めくくる企画として開催する展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』の会場やチケット料金などの情報が公開。 東京会場のオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会員対象チケット先行受付もスタートした。 ■東京、福岡、大阪で順次開催 10月10日0時にファンタジック