東武百貨店 池袋本店は10月9日〜11月5日、サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」を開催する。「クロミ 20周年おめでとうフェア」同企画では、クロミの商品を展開。ブルーミング中西では「ハンカチーフ」(各2,750円)、インターモード川辺では「ランチトートバッグ」(各2,200円)、たち吉では「クロミ 花唐草グラス」(3,300円)を販売する。「ハンカチーフ」(各2750円)「ランチトート