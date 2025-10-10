○クシム [東証Ｓ] a’gilを割当先とする86万2000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は232円。 ○Ｇオイスター [東証Ｇ] ネクスタ１号投資事業有限責任組合を割当先とする8万5000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は584円。 [2025年10月10日] 株探ニュース