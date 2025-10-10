サービス・イノベーションは10月6日、新サービス「住宅AIコンシェルジュ」を正式ローンチした。住宅AIコンシェルジュ同サービスは、ユーザーの住宅購入における初期相談から住宅ローンや予算、土地・建物の方向性までを一貫してサポートする、住宅業界特化の生成AIプラットフォーム。すべてのプロセスがデジタルかつ生成AIベースにて構築されているのが特徴で、ユーザーの声や行動をもとにAIにて日々アップデートされる。愛知県限