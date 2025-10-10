●地域新聞社 [東証Ｇ] 10月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●クイック [東証Ｐ] 11月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●笑美面 [東証Ｇ] 10月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年10月10日］ 株探ニュース