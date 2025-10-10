この3連休は、『食』で九州一周を楽しむのはいかがでしょうか！？県内のスーパーでは、九州や山口の美味しいグルメを集めたイベントが開かれています。（記者）「店内には、九州の新鮮な農産物や特産品が、ずらり並んでいる」イオン、マックスバリュ全店で、10日から開かれているのは「大九州マルシェ」です。地産地消を拡大し、九州の食文化を未来につなげようと2019年から行われていて、県内のイオンでは12回目の