10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の4万7450円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8088.8円に対しては638.8円安。出来高は8347枚となっている。 TOPIX先物期近は3154.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は43.09ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物