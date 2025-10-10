バラエティー豊かな面々がそろったファイナリストコント師頂上決戦『キングオブコント』（《決勝》10月11日［土］TBS系列で18:30〜）が今年も開催！今大会は全3449組がエントリーし、熾烈な争いを勝ち上がった10組が決勝に進出。お茶の間の人気者から、結成1年未満の超新星まで、個性豊かな面々が出そろった。その見どころをじっくり解説していこう！＊本稿入稿時点では審査員は発表されておらず、昨年同様のメンバーと仮定して話