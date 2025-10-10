クロスデバイス・むすびめコミュニケーションクリエイツはこのほど、静岡県内の企業を対象としたAI活用の第一歩を支援する実践型セミナー「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」を、4社合同で開講することを発表した。「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」同セミナーは、静岡第一テレビ・鈴与システムテクノロジーが主催に、アンドドットが協力のもと行われるもの。生成AIを業務にどのように活用すれ