自公党首会談で公明党の斉藤代表は自民党の高市総裁に対し、連立政権から離脱する方針を伝えました。連立継続をめぐる自公党首会談は午後2時前からおよそ1時間半にわたり行われ、斉藤代表が高市総裁に対し連立政権から離脱する方針を伝えました。公明・斉藤代表「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います。従って首班指名では公明党代表である斉藤鉄夫で票を投じます」斉藤