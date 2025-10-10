小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は10日、全国の小売店約6千店で9月29〜10月5日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べて80円高い4075円だったと発表した。前週は3週ぶりに4千円を切っていたが、再び4千円台に乗った。東北や北陸といった主産地で新米の出荷が本格化し、相場を押し上げたとみられる。新米は、JAグループなど集荷業者が農家に仮払いする「概算金」が過去最高水準となり、販売価格もつり上がってい