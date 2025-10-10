つい先ほど今年のノーベル平和賞が発表され、南米ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が選ばれました。【画像】ノーベル平和賞発表の様子マチャド氏は「ベネズエラの鉄の女」と呼ばれていて、独裁体制を強めるマドゥロ大統領に対して常に戦う姿勢を示してきました。ノーベル賞委員会は「独裁から民主主義への公正で平和的な移行を実現しようとする闘いにおいて尽力してきた功績がこの栄誉に値する」としてい