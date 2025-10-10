台湾の頼清徳総統の演説に対し、中国政府は「台湾海峡の最大の脅威は独立分裂活動と外部からの干渉行為だ」と反発しました。台湾が“建国記念日”と位置づける「双十節」の祝賀式典がきょう（10日）行われ、頼清徳総統は中国に対し「武力や脅迫によって台湾海峡の現状を変えることを諦めてほしい」などと強調しました。これに対し、中国外務省の郭嘉昆報道官は「褚清徳当局がさまざまな嘘をでっち上げ、武力による“独立”や