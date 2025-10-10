あすから始まる「全国地域安全運動」を前に、東京・品川区でお笑いタレントのAMEMIYAさんが特殊詐欺の被害に巻き込まれないようにお馴染みの“あの曲”に合わせて注意を呼びかけました。AMEMIYAさん「突然電話来た、息子と名乗る人物。思いっきり、オレオレ詐欺でした〜。詐欺被害をゼロにしましょう〜」きょう、東京・品川区で行われた警視庁の防犯イベントに、お笑いタレントのAMEMIYAさんが登場。AMEMIYAさんによる防犯歌ネタシ