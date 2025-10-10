熊本県の木村敬知事は10日、半導体大手、台湾積体電路製造（TSMC）の進出を巡り、地下水への悪影響を懸念する県民の考えを「土着の宗教」と表現した発言を撤回すると発表した。地下水への思いは「長い歳月をかけて根付いてきた熊本の人々の魂そのものである」と伝える意図があったが「的確ではない表現であった」と釈明した。木村氏は8日に福岡市で講演した際「県外の人からすると『なぜ地下水のことを心配するんだ』となりま