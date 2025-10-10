政治ジャーナリストの後藤謙次氏は、TBSのCS番組の収録で、公明党の連立離脱によって自民党の高市総裁が政権を担うことになっても「短命に終わらざるを得ない」との見通しを示しました。政治ジャーナリスト 後藤謙次氏「政権を推進、維持するエネルギーもパワーもなくなってしまうということになるとですね、できたところで短命に終わらざるを得ない状況」後藤氏は第2次安倍政権で、当時の安倍総理が「『ロケットスタート』と