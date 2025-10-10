Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 Amazonが販売するKindleやRingといった各種製品もセール対象となっており、人気モデルがお買い得価格で販売中です。 セールの機会に買っておきたいAmazonベーシックのSDカード。アダプターも付属で汎用性高し いざという時に「容量が足りない……」となりがち