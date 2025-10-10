吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす11日からの天気のポイントです。 小野：3連休、あす11日・土曜日、あさって12日・日曜日は雨、13日・月曜日は曇りでしょう。この先は前線が停滞し、曇りや雨の日が続くでしょう。11日朝9時の予想天気図です。 小野：台風が北上します。そして、前線が日本海に進んできます。あさって12日の予想天気図です。