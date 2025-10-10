【モデルプレス＝2025/10/10】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が10月8日、自身のInstagramを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開◆若井滉斗、幼少期プリントのバースデーケーキ公開投稿日が誕生日の若井は「29歳になりましたっっ 今年もたくさんの方に祝っていただけて…幸せです。ありがとうっ」と祝福に感謝。上部に自身の幼少期の写真がプリントされたバースデ