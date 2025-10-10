実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が10日、公明党・斉藤鉄夫代表が自民党の高市早苗総裁との会談で連立離脱方針を伝えたという報道を受け、「政界再編！」とシンプルな一言で反応した。 【写真】連立からの離脱を表明した公明党・斉藤鉄夫代表 26年間続いた自公連立に終止符が打たれた。斉藤代表は自民党との連立に対して「いったん白紙にして、これまでの関係に区切りをつける」とし、臨時国会での首相指名選挙では「斉藤鉄