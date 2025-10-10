世界中で大人気のゲーム『マインクラフト』をハリウッドで実写映画化した映画『マインクラフト／ザ・ムービー』。大ヒットを受け、ワーナー・ブラザースが続編の製作を決定した。すでに準備が始められており、2027年7月23日に劇場で公開予定だそう。【動画】空飛ぶ道具で大滑空、トロッコで大爆走！『マインクラフト／ザ・ムービー』本予告同作は「世界で最も売れたインディーズゲーム」としてギネス世界記録に認定された人気