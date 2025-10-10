12月30日に『YOSHIMOTO presentsDAIBAKUSHOW2025』が、今年も東京ガーデンシアターで開催されることが10日、発表となった。【写真】過去5回分のステージショットを一挙公開2020年からスタートした「DAIBAKUSHOW」も、今年で6回目の開催に。今年も、今話題の強力な若手芸人からベテラン芸人まで勢揃いし、最高のネタステージを届ける。第1弾の出演者として、中川家、海原やすよともこ、笑い飯、かまいたち、ジャルジャル、