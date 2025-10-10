自民党の高市総裁の取材待機中の報道陣から「支持率下げてやる」との発言があり、インターネットで生配信された音声がSNSで拡散されていた問題で、時事通信社は9日、発言したのは写真部所属のカメラマンだったと発表しました。今月7日、自民党本部で高市総裁の取材のため待機していた報道陣から、「支持率下げてやる」などといった発言がありました。この発言は日本テレビのYouTubeチャンネルで生配信されていて、その後もSNSで拡