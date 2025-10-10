Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は4戦して連対率100％のEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。永世女流雀王の力を実証している中、この快進撃はどこまで続くのか。【映像】逢川恵夢、連対率100％の継続は？チーム内では「ムーコ」のニックネームで愛される逢川だが、ポイントでは勝ち頭。三浦智博、HIRO柴田（いずれも連盟）の2人が未勝利と苦戦し、チームも最下位に沈