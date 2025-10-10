（公明党 斉藤 鉄夫 代表）「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います」10日午後、連立の継続を巡って、自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表との党首会談が行われました。公明党は企業･団体献金の規制強化を求め、自民党側の回答が不十分であれば連立解消も辞さない構えで会談に臨みました。約1時間半に及んだ会談の後、公明党の斎藤代表は自民党との連立を解消すると述べまし