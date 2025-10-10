石川県は10日、昨年の能登半島地震と豪雨で被災した建物の公費解体について、目標としていた10月までの完了が困難になり11月以降にずれ込むとの見通しを明らかにした。9月末時点での解体率は88.0％だった。一方、七尾市では8月下旬まで申請を受け付けたことによる態勢整備の遅れや、駆け込み申請が多かったことが影響し、71.5％にとどまった。県は、猛暑による作業効率の低下も一因だと指摘。建物内の片付けのために解体をでき