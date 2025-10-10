第2ラウンド、通算13アンダーで首位の勝みなみ＝旗忠花園GC（ゲッティ＝共同）米女子ゴルフのビュイックLPGA第2日は10日、中国・上海の旗忠花園GC（パー72）で行われ、勝みなみがツアー自己ベストの61をマークし、通算13アンダーの131で単独首位に立った。2打差の2位にユン・イナ（韓国）が続いた。他の日本勢はいずれも70だった山下美夢有が7アンダーで12位、竹田麗央は5アンダーの22位、馬場咲希は3アンダーの37位。ともに69