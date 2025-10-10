JR新大阪駅の在来線乗り換え改札（JR東海提供）JR東海が、大阪・関西万博で乗客が増えた新大阪駅の改札で駅員の配置を最適にするために人工知能（AI）を活用している。これまで駅員の経験や勘に頼っていたが、過去の人流データなどから時間帯ごとの混雑を予測する。円滑な乗客対応に成果を上げているといい、ほかの東海道新幹線の駅に拡大することも視野に入れる。予測AIは今年初頭に導入した。当初は改札の利用動向などの過去