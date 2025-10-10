9月29日、共同記者発表後、握手を交わすイスラエルのネタニヤフ首相（左）とトランプ米大統領＝ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】イスラエル軍は10日、パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が、現地時間10日正午（日本時間同日午後6時）に発効したと発表した。イスラエル首相府は10日、米政権が示したガザ和平計画の「第1段階」の合意を閣議で正式承認したと表明