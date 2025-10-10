能登半島地震の影響で休館を余儀なくされていた石川県七尾美術館が9月20日に営業を再開しました。地元出身の絵師・長谷川等伯の特別展では、貴重な国宝が訪れた人の目をひいています。美術館の開館30周年と震災からの再開を記念して開かれている今の七尾市出身で桃山時代の絵師・長谷川等伯の作品展。掛け軸や屏風など19点の作品の中には、地震により本堂が倒壊するなど、被害を受けた珠洲市や七尾市の寺院から奇跡的に救い出され