日本航空（JAL）は、海外航空券タイムセールを10月10日から21日まで実施している。往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は8月22日から2026年8月17日までで、路線により異なる。予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」。・国内各地発着上海（29,0