松山は有力な抑え候補の一人だ(C)産経新聞社WBCに向けての最終テストが始まろうとしている。侍ジャパンのメンバー発表会見が10月8日に行われ、中日からは高橋宏斗、金丸夢斗、松山晋也、岡林勇希の4人が選出された。今回は11月15、16日に開催の韓国戦（東京ドーム）に向けた選出で、来春のWBC前最後の強化試合となる。【写真】愛娘を抱いて夫人とチャンピオンフラッグを広げるチェイビスを見る本稿では中日勢4選手に期待した