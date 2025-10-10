2023年に熊本県教育委員会の職員が長時間労働が原因で自殺した問題で、県は10日、遺族に謝罪し、解決金として約1億円を支払うことで合意しました。 遺族の代理人弁護士によりますと、天草教育事務所に勤務していた当時51歳の男性職員は、教職員の人事という機密性の高い仕事を担っていて、自殺する前の数か月間のほとんどで残業時間が100時間を超えていました。厚生労働省の基準では、1か月に100時間の残業、または2か月から6か