岩手県で開催されている秋の高校野球東北大会はきょう４試合が行われ、県第３代表の鶴岡東が岩手第１代表の花巻東と対戦しました。 きのう、初戦を突破した鶴岡東。連戦となるきょうは去年の秋の大会で敗れた花巻東との対戦です。 鶴岡東は、先発・１年生の斎藤が初回から相手打線につかまります。 １アウト満塁から犠牲フライで先制されると、３遊間を破るタイムリーでさらに２点を追加されます。 花巻東は３回にも２点