元中日ドラゴンズの川上憲伸さんが特別授業です。名古屋市東区の旭丘小学校で開かれたのは、備えることの大切さを学ぶ特別授業。防災についてクイズ形式で考えたほか、川上さんが自身の経験を交え、ストレッチでけがに備えることなどを呼びかけました。児童：「ケガをしない為には、日々の努力が欠かせないことが分かりました」授業のあと、子供たちは川上さんとキャッチボールして交流を深めました。