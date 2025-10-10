私たちの食卓に彩りを添える“器”。薩摩焼や薩摩切子を展示、販売するイベントが鹿児島市で始まりました。クリスマスやお正月をテーマにした器の組み合わせも楽しめます。鹿児島市のマルヤガーデンズで10日から始まった、「かごしまの暮らしを彩る器展」。県内の窯元など11社の薩摩焼や薩摩切子などが展示、販売されています。（間世田桜子キャスター）「10日から鹿児島市で器を楽しめるイベントが開かれて