児童がAIロボットをプログラミングして、学びを深める授業が10日、金沢市内の小学校で行われました。どんなことをプログラミングしたのでしょうか。 10日、金沢大学附属小学校では…児童：「好きな食べ物は？」ロボット：「バナナが大好きだよ」児童と話しているのは、AIロボットの「Romi(ロミィ)」。 生成AIを駆使し、簡単な会話を交わすことができますが…今回、子どもたちが取り組むのは、プログラミングによるより高