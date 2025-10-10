きょう午後、栃木県宇都宮市で次世代型の路面電車「LRT」とライトバンが接触する事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。警察などによりますと、きょう午後5時ごろ、宇都宮市内を走行中の次世代型の路面電車「LRT」がライトバンと接触しました。LRTとライトバンは同じ方向に走行中で、ライトバンが右折しようとした際に接触したとみられています。この事故によるけが人はいないということです。LRTは一時