農水省は、今年とれるコメが去年より大幅に増える見込みだと発表しました。高止まりしてきたコメの価格、ついに下がるのでしょうか？小泉進次郎 農水大臣「収穫量・作付面積・民間在庫量のいずれにおいても、近年で最大の水準となります」先ほど発表された今年のコメの収穫予想。当初の予想を上回り、去年より68万5000トンのプラスに。2017年以来、過去最高となる見込みです。小泉進次郎 農水大臣「この収穫量をもって、