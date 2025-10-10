１０月１０日午後４時前、自民党との１時間半に及ぶ協議を終えた公明党の斉藤代表。（公明党斉藤鉄夫代表）「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係にいい区切りをつけることとしたいと思います」「政治とカネの問題」の解決を優先する公明党にとって、高市早苗自民党総裁からの回答が不十分だったことが、離脱に至った最大の理由です。（自民党高市早苗総裁）「先方からは具体的な回答ではないということで、一