◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦する。左足首痛で別メニュー調整が続くＭＦ久保建英と、左脚の張りにより前日練習を外れたＦＷ前田大然は、ベンチメンバーに名を連ねたものの試合前練習は行わず。ピッチの外から練習する選手たちを見守った。久保は８日に取材に応じた際には「やれるから帰っ