中国政府は、アメリカ国旗を掲げた船やアメリカの企業が所有する船が中国の港に入港する際に追加の使用料を徴収すると発表しました。アメリカへの対抗措置だとしています。中国交通運輸省によりますと、追加の港湾の使用料が課されるのは、アメリカ国旗を掲げた船やアメリカの企業が所有する船、アメリカで造られた船などで、今月14日から徴収を始めます。アメリカ政府は中国で造られた船などに対して今月14日から港湾の使用料を追