8月に熊本県内各地に大きな被害をもたらした記録的大雨から2か月となります。繁華街の店が再開する一方、今も住み慣れた場所を離れて生活する人もいます。 記録的大雨から2か月が過ぎた熊本市中央区の下通アーケード。アーケード沿いの地下にある珈琲中川は大雨の影響で店内が浸水しました。休業を余儀なくされましたが、約1か月後、再開にこぎつけました。 ■珈琲中川店主 倉本美華さん「いやもう