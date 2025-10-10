石川県は10日、地震や豪雨で被災した建物の公費解体について、9月末で約9割が完了したことを明らかにしました。 石川県によりますと、9月の公費解体の完了棟数は2008棟で、全体の解体率は88％に上りました。解体率を市町別でみると、穴水町が最も高く96.6パーセント、珠洲市で94.0パーセント、志賀町で94.8パーセントなどとなっています。 一方、七尾市では解体の整備体制が遅れたことなどを理由に、解体