公明党・斉藤鉄夫代表は１０日午後、国会内で自民党・高市早苗総裁との党首会談を行ったあとに開いた会見で、自公の連立政権から離脱する方針を正式に表明した。斉藤代表は「政治とカネの取り組みは公明党の?一丁目一番地?です。自公連立政権はいったん白紙とし、これまでの関係に区切りを付ける」とスッキリした表情で述べ、報道陣からの質問にも真摯に答えた。公明党はこれまで自民党に対し、企業・団体献金の受け手を党本