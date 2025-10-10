女優・新木優子さんがブランドアンバサダーを務める「TULLY'S COFFEE」の新作テレビCMが、2025年10月6日から順次放映を開始した。【写真】ブラックの背景に映える新木優子さんの妖艶な表情を見る2025年10月6日(月)から、新木優子さん出演の「TULLY'S COFFEE」新作テレビCM放映開始■クールで妖艶な横顔にドキッ！「あ、お店みたい・・・」篇「あ、お店みたい・・・」篇2025年10月6日から放映されている「あ、お店みたい・・・」篇