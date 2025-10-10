こちらは、豊かな実りで頭を垂れた黄金色の稲穂です。佐賀市の田んぼでは10日から、佐賀県のブランド米「さがびより」の収穫が始まりました。 「さがびより」は、日本穀物検定協会が食感や香りなどを評価する「食味ランキング」で、2010年から15年連続で最高評価の「特A」を獲得しています。■JAさが 農産販売課・岩橋信明 課長「去年と比べれば、雨も収穫前に適度に降って実の太りもよい状況なので、ことしの収量はかなり期待