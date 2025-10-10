ボートレース三国の「ファン感謝3DaysBOATRACEバトルトーナメント」が、11日に開幕する。武井莉里佳（25）が前検1番時計の6秒62を叩き出した。下出卓矢（6秒65）や菅（6秒91）を上回っただけでも値打ちはあるが、内容も充実そのもの。菊地孝平に「足合わせでぶっちぎられましたよ」と言わしめるほどで、自身も「ちぎっていましたね。エンジンが何とかしてくれそう」と相棒の18号機にゾッコンの様子だった。トーナメント