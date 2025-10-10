お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（48）と宇治原史規（49）が10日までに公式YouTubeチャンネルを更新。新内閣にもし民間大臣を起用するならをテーマにトークした。菅が「僕、冗談じゃなくてこの人がいいんじゃないかと思うのは、サバンナの八木さん」と挙げると、宇治原は「なるほどな」と笑顔。「FP1級持たれて、本も読ませてもらったんですけど、面白いし知識もあるし。あんまり仕事がない時期とかもあったりするみたいなんで