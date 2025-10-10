経産省の大串正樹副大臣（中央左）に要望書を手渡す新潟県小千谷市の宮崎悦男市長（同右）ら＝10日午後、経産省東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働を巡り、原発から半径5〜30キロ圏内にある7市町の首長らは10日、経済産業省や財務省で副大臣と面会し、原発の安全対策と避難計画の実効性の向上、原子力防災対策への財政支援について要望した。要望書では、原発事故時は国が責任を持って補償することや、避難道路を整備する